Fossi: “Ipotesi stadio a Campi sempre stata disponibile. La strada del restyling del Franchi è tracciata”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Emiliano Fossi, già sindaco di Campi Bisenzio e adesso deputato e segretario del PD Toscana, ha così parlato del tema stadio, partendo dall’ipotesi Campi Bisenzio fino al restyling del Franchi: “Campi Bisenzio ancora opzione credibile per la Fiorentina? Questa ipotesi è sempre stata disponibile ed è questo l’atteggiamento che abbiamo sempre tenuto come amministrazione: essere disponibili qualora la questione stadio non si fosse risolta all’interno del capoluogo. Poi una volta che l’amministrazione fiorentina ha individuato la strada della ristrutturazione del Franchi, è chiaro che la priorità sia giustamente quella. Credo che la strada sia tracciata”.