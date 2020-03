Hanno letto con attenzione l’intervista al Corriere Fiorentino di Leonardo Domenici sia i suoi colleghi della Piana e della Città Metropolitana, ma anche a Palazzo Vecchio e in Fiorentina. Sul tavolo le parole dell’ex sindaco di Firenze che individua il territorio di Campi come luogo migliore per costruire il nuovo stadio della Fiorentina e invita Firenze e Campi a unirsi per gestire l’operazione. Ma non solo.

Secondo Domenici per garantire l’interesse pubblico le due città dovrebbero creare una società, lanciando l’idea di una Fondazione che garantisca che gli introiti servano esclusivamente alla crescita del club viola.

Palazzo Vecchio ieri ha preferito non commentare, mentre in casa viola la prospettiva indicata dall’ex sindaco verrebbe accolta con favore visto che renderebbe più facile superare temuti scogli politici e allo stesso tempo restituire entusiasmo a Commisso, che nelle ultime settimane ha fatto capire di non essere venuto a Firenze per vivacchiare e che nella sua lettera chiedeva appunto collaborazione e senso di responsabilità.

