Il dibattito sull’eventuale nuovo stadio a Signa resta caldo dopo il sindaco Fossi ha detto di essere in contatto con la Fiorentina, le opposizioni si sono scagliate contro di lui. “Secondo noi è una manovra politica – ha detto in una lettera l’UPS (Uniti per Signa) interna al Pd: un attacco alla proposta di Campi Bisenzio. Già nel 2010, quando i proprietari della Fiorentina erano i Della Valle, Fossi, all’epoca assessore alla Cultura, propose l’area dei Renai come sede per lo stadio. A distanza di dieci anni, ora da sindaco, Fossi indica la stessa area. Ma solo a livello mediatico”. “I contatti ci sono stati nelle scorse settimane – ha detto in una risposta il sindaco – ma adesso non è il momento di dedicare tempo a questi temi. Siamo interamente concentrati a lavorare sull’emergenza nuovo Coronavirus”. Lo riporta La Nazione.