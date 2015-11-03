Notizie Signa Fiorentina

Salta l'amichevole per la Fiorentina: match rinviato a data da destinarsi, arriva il comunicato del Signa
19 marzo 2024 12:28
Flachi emozionato: "La gente talvolta è stata cattiva con me, ora marea di affetto, grazie Firenze"
15 febbraio 2022 18:32
Flachi racconta: "Ho buttato il 40% della mia carriera per delle cazzate, spero qualcuno apprenda"
14 febbraio 2022 13:28
Fossi: "Il Comune di Signa mette a disposizione il parco dei Renai per fare il nuovo stadio"
12 marzo 2020 22:44
Ipotesi stadio a Signa? Scattano le polemiche: botta e risposta tra l'opposizione ed il sindaco
11 marzo 2020 10:53
Sind. Signa: "Barone mi ha contattato, presto lo incontrerò per parlare di stadio"
04 marzo 2020 10:27
Nuovo stadio, Signa risponde presente. Il Sindaco Fossi: "L'area utilizzabile? Vicino a San Donnino"
01 marzo 2020 17:03
Chi si aggiudicherà il nuovo stadio? Dopo Figline si candidano anche Sesto Fiorentino e Signa
15 febbraio 2020 13:56
Fiorentina Signa 13-0. Breve sunto della partita e marcatori
26 aprile 2018 17:05
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