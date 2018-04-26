Fiorentina Signa 13-0. Breve sunto della partita e marcatori
Fiorentina-Signa si è giocata oggi al Franchi in uno stadio semi deserto.L'entusiasmo non è stato così alto ma i pochi presenti si sono fatti sentire.La partita è finita 13-0Questa la formazione inizi...
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 17:05
Fiorentina-Signa si è giocata oggi al Franchi in uno stadio semi deserto.
L'entusiasmo non è stato così alto ma i pochi presenti si sono fatti sentire.
La partita è finita 13-0
Questa la formazione iniziale: Cerofolini; Gaspar, Hugo, Milekovic, Biraghi; Veretout, Cristoforo, Dabo; Chiesa, Eysseric, Simeone.
Reti: Chiesa 2, Simeone 2, Biraghi, Eysseric, Pezzella, Saponara, Gil Dias, Badelj, Falcinelli
Si rivedono in campo Badelj e Thereau nella ripresa mentre la nota dolente viene da un leggero infortunio per Vitor Hugo