Fiorentina Signa 13-0. Breve sunto della partita e marcatori

Fiorentina-Signa si è giocata oggi al Franchi in uno stadio semi deserto.L'entusiasmo non è stato così alto ma i pochi presenti si sono fatti sentire.La partita è finita 13-0Questa la formazione inizi...

A cura di Redazione Labaroviola 26 aprile 2018 17:05

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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