Flachi racconta: "Ho buttato il 40% della mia carriera per delle cazzate, spero qualcuno apprenda"

Francesco Flachi ha raccontato le sue emozioni per il ritorno in campo 12 anni dopo la squalifica con i dilettanti del Signa

Francesco Flachi ieri è tornato in campo, all'età di 46 anni, con la maglia del Signa, 12 anni dopo la squalifica. Flachi ha raccontato le sue emozioni a Radio Bruno, e sue parole:

"Non me l'immaginavo cosi, voglio ringraziare tutti, ho ricevuto messaggi da tutti, è stato bellissimo. Sono stati 12 di assenza ma in una settimana è come se fosse stato tutto cancellato. E' venuto Novellino, me lo aveva detto ma pensavo se lo fosse dimenticato, venerdi Accardi con Andreazzoli mi hanno fatto una videochiamata, mio padre si è emozionato ieri per tutto l'affetto, ed è stata la cosa più bella dopo qualche dispiacere che gli ho dato.

Quella con il Signa è stata una storia iniziata per caso ma è stato tutto bello, faccio i complimenti ai miei compagni di squadra perchè non era facile giocare cosi, hanno avuto un'attenzione mediatica pazzesca, con tantissime telecamere ogni giorno, non sono abituati. Spero che quello che è successo ieri possa far capire la passione per questo sport, eccellenza, serie A non cambia nulla quando varchi quel cancello. Ho buttato il 40% della mia carriera per delle cazzate, spero che qualcuno apprenda." conclude Flachi.

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