Italiano chiarisce su Gonzalez: "Si è sfogato, poi tutto a posto, deve capire che siamo una squadra"

Vincenzo ha commentato la brutta reazione di Nico Gonzalez al momento del cambio contro l'Atalanta, la spiegazione del tecnico

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della partita dello Spezia il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto alla domanda su Nico Gonzalez dopo la brutta reazione al cambio di Bergamo:

“Mi sembra scontato dire che qualsiasi giocatore in campo quando viene sostituito ha sempre qualcosa “di contrario” nella scelta. Questo capitava anche a me, a qualsiasi minuto. Gonzalez aveva preso due botte alla caviglia e in funzione delle partite riavvicinate ho preferito tutelarlo. Lo sa anche lui, si è sfogato con la sua reazione, poi tutto a posto, ha questo carattere ma poi passa tutto. Nessun problema, deve capire che siamo una squadra, il mister vuole tutelare tutti. Lui è un giocatore di altissimo livello e qualità ed ha la stima mia, della società e di tutto il pubblico” conclude Italiano.

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