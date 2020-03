Secondo quanto scrive La Nazione, ci sono già stati i primi contatti tra Giampiero Fossi, sindaco di Signa e Joe Barone, dg della Fiorentina. Queste le parole del primo cittadino: “Dopo ciò che ho detto Barone mi ha contattato, fisseremo presto un incontro. Qui siamo disponibili a fare lo stadio sempre che ci siano tutti i presupposti per procedere. L’area che abbiamo è quella ex Nobel ma non solo, c’è anche una zona fra Signa e San Mauro”.