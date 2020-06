Fossi in Regione, ottime notizie: non sembrano esserci problemi per lo stadio della Fiorentina

Come aveva promesso, il sindaco di Campi Fossi, ha parlato oggi con la Regione per parlare del progetto del nuovo stadio viola nel suo comune. Come possiamo vedere nell’immagine postata sui social c’è stata una videoconferenza. Per la Regione era presente l’assessore alla mobilità Vincenzo Ceccarelli. Per il momento fila tutto liscio e non sembrano esserci problemi a livello di viabilità, nemmeno considerando il centro commerciale “I Gigli”

“👉 Al lavoro con la Regione per la pianificazione urbanistica relativa al possibile nuovo stadio.

✅ Ci faremo trovare pronti!”