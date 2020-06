“Oggi abbiamo avuto un importante incontro – ha detto Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio a Radio Sportiva – perchè arriva dopo l’opzione viola su un’area di 36 ettari libera da vincoli. Con il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ci siamo accordati sui tempi e sui passaggi da fare per dare il via libera all’iter amministrativo. Siamo a disposizione di Firenze, Campi è a disposizione, sarebbe comunque lo stadio della Fiorentina e di Firenze. Restyling Franchi? È una possibilità, l’importante che venga scelta la soluzione migliore. Penso che i tempi che la Fiorentina si è data possano essere rispettati, quindi completare lo stadio per il 2024″.