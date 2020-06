“Il piano strutturale sarà il prossimo passo che verrà fatto il 16 giugno – ha detto il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, a La Repubblica – poi contatti con la Regione per la copianificazione il mese seguente. L’iter amministrativo potrebbe finire in un anno e mezzo. Speriamo di porre la prima pietra dello stadio a gennaio 2022. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la manifestazione d’interesse della Fiorentina. La viabilità dovrebbe essere modificata in un’ottica di città metropolitana, allungamento tramvia, raddoppio Via Allende e nuovo casello autostradale vicino allo stadio”.