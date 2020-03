Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato dell’emergenza Coronavirus il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, queste le sue parole: “Abbiamo a che fare con un virus che non risparmia nessuno, possiamo definirlo ‘democratico’ se vogliamo. Bisogna essere scrupolosi al massimo. All’inizio c’è stato spaesamento, qualcuno ha trasgredito le direttive, ma ora viene tutto seguito alla regola. Credo che ora si sia imboccata la strada giusta dopo un primo momento di confusione, l’Italia ne uscirà più forte. Corse all’aperto? L’indicazione è quella di stare il più possibile a casa e di uscire, con la certificazione in tasca, solo in caso di necessità”.