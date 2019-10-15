Sindaco Campi: "I toni di Nardella mi hanno sorpreso. Qualunque sarà la scelta della Fiorentina saremmo felici perchè..."

Queste sono le parole rilasciate a Controradio da Emiliano Fossi sindaco di Campi Bisenzio dopo le parole di Nardella sul nuovo stadio: "Non so se l'ipotesi nuovo stadio a Campi sia tramontata o meno....

Queste sono le parole rilasciate a Controradio da Emiliano Fossi sindaco di Campi Bisenzio dopo le parole di Nardella sul nuovo stadio: "Non so se l'ipotesi nuovo stadio a Campi sia tramontata o meno. Per quanto riguarda lo stadio alla Mercafir giustamente il comune di Firenze ha voluto puntualizzare sui tempi. I viola sceglieranno il luogo che ritengono migliori, oggi è importante avere uno stadio moderno e Campi è un contributo a quello che può diventare un problema. Nardella mi ha sorpreso con le sua parole, noi vogliamo risolvere un problema reale affrontando insieme tematiche metropolitane. Saremmo ovviamente felicissimi se la Fiorentina scegliesse Campi così come se scegliessero la Mercafir perché vuol dire che la nostra proposta ha almeno movimentato la cosa.