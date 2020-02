Queste le parole rilasciate ad Italpress dal sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi: “Nuovo stadio della Fiorentina a Campi? È stata sempre un’ipotesi aperta. Siamo in continuo contatto con la Fiorentina, rispettiamo tutte le scelte che fa e farà. Mercafir? Non so se c’è stato un dietrofront, fino ad adesso la proprietà è stata data al comune di Firenze ma noi restiamo a disposizione”.