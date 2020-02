“L’ipotesi di uno stadio a Campi Bisenzio è un’ipotesi fattibile e realizzabile ma non concretizzata, nel senso che ancora non è chiusa. E’ un’ipotesi che ci può stare e sulla quale stiamo lavorando con la Fiorentina, poi sarà il club viola che sceglierà liberamente quale sarà la destinazione adatta”. Lo ha detto Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, località dove la Fiorentina potrebbe decidere di costruire il suo nuovo stadio di calcio. “Io ho sempre detto che la Fiorentina fa bene a valutare in primis tutte le possibilità su Firenze perché è giusto e naturale che sia così; se quelle ipotesi non andranno in porto la Fiorentina sa bene che su Campi c’è una possibilità – ha aggiunto Emiliano Fossi parlando ancora del nuovo possibile stadio del club gigliato -. Quindi noi siamo a disposizione per risolvere un problema, non per crearne. Con Commisso non c’è bisogno di rivedersi perché l’incontro avuto con lui la scorsa settimana è stato proficuo. Un incontro dove abbiamo messo a punto tutte le situazioni e puntualizzato tutti gli aspetti, ed ora stanno lavorando le parti tecniche che stanno approfondendo i punti che abbiamo concordato qualche giorno fa. Non c’è quindi bisogno di fare nuovi incontri, il lavoro ora compete alla parte tecnica della Fiorentina e del comune di Campi Bisenzio”.

Italpress