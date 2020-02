Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato della possibile realizzazione del nuovo stadio a Campi: “Il Presidente Commisso ha sempre detto che lui partiva guardando alla città di Firenze come era logico che fosse e così ha fatto in questi mesi. Credo che faccia bene a fare cosi anche nel proseguo ma sa altrettanto bene quali sono le possibilità che gli può offrire Campi. La tavola è apparecchiata da quel punto di vista, la conosce benissimo. Oggi andiamo avanti nell’approfondire alcuni punti. L’aeroporto non è mai stato un problema ma adesso è ovvio che è stata fatta maggiore chiarezza. I punti su cui ci soffermeremo sono quelli dei collegamenti ma anche li non sono questioni insormontabili. Infrastrutture, mobilità, accessibilità dell’area sono tutte cose che, se vogliamo, le risolviamo grazie alla politica. E quando parlo di politica non intendo solo la città di Campi ma intendo la politica tutta, a livello metropolitano regionale”.