Nardella: “Stadio? Il Franchi è la prima opzione, Campi l’alternativa. Presto la scelta della Fiorentina”

“Con il sindaco di Campi Emiliano Fossi – ha scritto in un post su Instagram il sindaco di Firenze Dario Nardella – abbiamo parlato dei progetti di sviluppo per l’area metropolitana di Firenze. Sì, abbiamo parlato anche di stadio: il Franchi è la prima opzione su cui lavorare, ci sono tutti gli elementi; l’alternativa è Campi Bisenzio. La Fiorentina ha tutti gli elementi per decidere, attendiamo una scelta in tempi rapidi”.

LEGGI ANCHE, ACCORDO FIRENZE-CAMPI, ASPETTIAMO LA DECISIONE