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Sindaco Campi attacca Biraghi: “Ha idee peggiori di come gioca. Ripassi la storia, ignorante”

Bufera su Cristiano Biraghi per i suoi parastinchi inneggianti a un gruppo fascista messi ieri contro il Barcellona. Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha detto la sua sulla vicenda tramite i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 14:15
Sindaco Campi attacca Biraghi: “Ha idee peggiori di come gioca. Ripassi la storia, ignorante” -
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Bufera su Cristiano Biraghi per i suoi parastinchi inneggianti a un gruppo fascista messi ieri contro il Barcellona. Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha detto la sua sulla vicenda tramite i social network:

"Cristiano Biraghi ha idee peggiori di come gioca a calcio. È tutto dire. Vai a ripassarti la storia, ignorante!"

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