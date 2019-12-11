Sindaco Campi attacca Biraghi: “Ha idee peggiori di come gioca. Ripassi la storia, ignorante”
Bufera su Cristiano Biraghi per i suoi parastinchi inneggianti a un gruppo fascista messi ieri contro il Barcellona. Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha detto la sua sulla vicenda tramite i...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 14:15
Bufera su Cristiano Biraghi per i suoi parastinchi inneggianti a un gruppo fascista messi ieri contro il Barcellona. Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha detto la sua sulla vicenda tramite i social network:
"Cristiano Biraghi ha idee peggiori di come gioca a calcio. È tutto dire. Vai a ripassarti la storia, ignorante!"