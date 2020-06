Vicesind. Campi: “Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un’alternativa a Franchi e Mercafir”

Si parla sempre più del nuovo stadio della Fiorentina. “Il sindaco di Campi Bisenzio, Fossi, – ha detto il vicesindaco di Campi Giovanni Di Fede a Radio Bruno – ha una gran calma. Siamo convinti di poter offrire nel nostro comune una grande opportunità per tutta la città metropolitana se poi si potrà restaurare il Franchi ben venga, noi non precludiamo la possibilità di vedere giocare la Fiorentina nei prossimi anni ancora a Firenze. Ovviamente uno stadio non è un’occasione da perdere, bisogna cogliere al volo ciò, la Fiorentina ha fatto una richiesta. L’idea di realizzare il nuovo impianto qui è forte, penso che Firenze però sia studiando un’alternativa al Franchi (ad ora intoccabile) e alla Mercafir (bocciata da Commisso). Sicuramente lo stadio va fatto in breve tempo”.