Dopo l’incontro di oggi pomeriggio con Joe Barone, ha parlato il sindaco di Campi Emiliano Fossi: “Oggi abbiamo avviato l’iter amministrativo per il nuovo stadio. Oggi era importante avere il primo dato ufficiale: la manifestazione d’interesse. I tempi? Presto per parlarne, ci aggiorneremo strada facendo. Il comune ha il punto di partenza per cominciare a lavorare in questo percorso. Rimango realista, si va coi piedi di piombo, però son tutti passi importanti che spero portino a quello che la Fiorentina vuole. Tra poco adotteremo il piano strutturale che è la visione della città per il futuro”.