Queste alcune delle parole rilasciate dal presidente viola Rocco Commisso in conferenza stampa sull’ipotesi nuovo stadio a Campi: “Stiamo lavorando con il Comune di Firenze su i due fronti: Mercafir e Campo di Marte ma da oggi valuteremo anche altro e poi stiamo aspettando la perizia con tutti i dettagli. Se Fossi ha fatto un’offerta chiara per Campi Bisenzio? Non è lui il proprietario ma l’offerta lì è molto molto molto più bassa di Mercafir…”