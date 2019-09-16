Commisso, previsti per oggi incontri per il nuovo stadio, in particolare col ministro Franceschini

Cime riporta il Corriere Fiorentino, oggi per Commisso sarà una giornata dedicata agli incontri per le infrastrutture societarie, con i sindaci di Firenze e Campi Bisenzio. A Campi infatti potrebbe na...

Cime riporta il Corriere Fiorentino, oggi per Commisso sarà una giornata dedicata agli incontri per le infrastrutture societarie, con i sindaci di Firenze e Campi Bisenzio. A Campi infatti potrebbe nascere il nuovo stadio o almeno il nuovo centro sportivo viola. Il presidente inoltre incontrerà il soprintendente Pessina e forse anche con il ministro ai Beni Culturali Franceschini, con cui oltre di nuovo stadio si potrebbe parlare anche dell'Artemio Franchi