Ieri il dg viola, Joe Barone, si è presentato nella sede del Comune di Campi Bisenzio per un incontro veloce con il sindaco Emiliano Fossi. La società gigliata ha portato la lettera di manifestazione di interesse per la realizzazione del nuovo impianto sportivo nei 36 ettari della famiglia Casini.

Fossi, ha dato via all’iter per il nuovo piano urbanistico e con questa richiesta della Fiorentina, ufficiale, il Comune può subito dare il via alla co-pianificazione con la Regione. Lo stadio potrebbe già entrare nel piano strutturale da approvare entro l’anno. Prima pietra quindi posta nel 2022, stadio finito nel 2024. Lo scrive La Nazione.