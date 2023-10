Il Padovani diventa un caso, lite tra i partiti di Renzi e Nardella, considerati troppi i 10 milioni

Come scrive La Repubblica, il nuovo strappo sullo stadio Padovani, si è consumato sulla delibera, approvata con 21 voti favorevoli di Pd e Lista Nardella, 3 non voti e 11 voti contrari per lo scostamento di bilancio dove si destinano 10 milioni per la ristrutturazione dell’impianto del rugby Padovani, luogo nel quale potrebbe giocare la Fiorentina durante i lavori al Franchi. L’assessore al bilancio Bettarini ha spiegato: “È una delibera molto importante, che ratifica l’arrivo di finanziamenti attesi e che porta nuovi investimenti in settori strategici come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lotta alla marginalità e il welfare, il verde pubblico, la scuola e lo sport».

Il punto focale resta il Padovani, con tutti i contrari che considerano troppo alto l’investimento di 10 milioni: “La maggioranza non può restare afona, dice la capogruppo di Iv Dardano, dal Pd ci viene detto che “scommettiamo” sul rugby e io penso che non esista niente di peggio che l’azzardo. Tutto questo ci sembra confuso, siamo attoniti e perplessi. Non capiamo tutta questa urgenza». Bettarini tira le orecchie alle compagne di maggioranza e il sindaco Dario Nardella commenta che questo non voto di Iv non creerà problemi dentro la maggioranza, dove Iv vuole comunque restare: “Sulla questione della maggioranza andiamo avanti, noi siamo tranquilli”.

