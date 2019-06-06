Corriere Sport, nuovo stadio? No, grazie. Commisso prepara una ristrutturazione dello stadio Franchi
L'edizione di Stadio in edicola oggi, scrive che Rocco Commisso, più che ad un nuovo impianto, guarda ad approntare un progetto di ristrutturazione in grande stile del Franchi. Si pensa ad una copertu...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 13:09
L'edizione di Stadio in edicola oggi, scrive che Rocco Commisso, più che ad un nuovo impianto, guarda ad approntare un progetto di ristrutturazione in grande stile del Franchi. Si pensa ad una copertura totale dell'impianto con avvicinamento delle curve. Ma prima di pensare a modernizzare questa struttura, vuole garantire il prodotto che dovrà riempire in futuro lo stadio, ovvero una grande Fiorentina.