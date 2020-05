La Rai fa il punto sulla questione stadio affermando che la priorità per la Fiorentina resta la ristrutturazione del Franchi. Ma ciò nonostante, sempre secondo l’emittente nazionale, Commisso ha trovato l’accordo con la famiglia Casini, per i terreni dove potrebbe nascere il nuovo stadio. Gli ettari sono stati opzionati dalla società viola fino al 2021 e sono 38. E’ stata dunque rinnovata un’opzione che già i Della Valle avevano su quel terreno, ma che doveva servire per costruire il centro sportivo, poi invece costruito da Commisso a Bagno a Ripoli.

Sul terreno oltre che allo stadio sarà possibile creare ampi spazi commerciali. Il contratto sarà soggetto a condizioni sospensive affinché la Fiorentina possa valutare gli oneri e i tempi burocratici che servono per urbanizzare al meglio l’area