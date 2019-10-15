Futuro da decidere per lo stadio Franchi, ecco che attività potrebbe ospitare

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il comune sta già pensando a come sfruttare in futuro lo stadio Artemio Franchi. Nel caso in cui l’Iter per il nuovo impianto sportivo alla Mercafir vada a buon...

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il comune sta già pensando a come sfruttare in futuro lo stadio Artemio Franchi. Nel caso in cui l’Iter per il nuovo impianto sportivo alla Mercafir vada a buon fine, sarà necessario tenere viva l'opera dell'ingegnere Nervi. Le alternative al momento più probabili sembrano il Rugby o l’Atletica, ci sarà la necessità di tenere viva una zona della città che da sempre è stata al centro dello sport fiorentino.