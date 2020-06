Nardella si esalta per il GP di Firenze di F1 a Scarperia, ma allora perchè Campi non è Firenze?

di Lorenzo Bigiotti

Il sindaco di Firenze Nardella ha parlato di un imminente GP di F1 nel Mugello: ”Penso che mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all’autodromo del Mugello”

Ma allora come mai per il sindaco considera Scarperia nella città metropolitana, nonostante nemmeno confina con Firenze e invece Campi che è a un passo dal capoluogo toscano non viene preso in considerazione per lo stadio della Fiorentina?

Il sindaco sembra fare due pesi e due misure: prendersi il merito del GP sicuramente non farebbe male a nessuno, mentre a quanto pare perdere dal proprio suolo la stadio non andrebbe giù al sindaco. E’ un atteggiamento però che non sta facendo il bene della Fiorentina e della collettività visto che uno stadio nuovo porterebbe tanti posti di lavoro