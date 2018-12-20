Nardella: "Il termine del 31/12 non è definitivo. Ecco per quando sarà pronto il nuovo stadio"

A Lady Radio, durante il Caffè Viola ha parlato in sindaco di Firenze Dario Nardella: "Per il momento dalla Fiorentina non ci è arrivato nulla, ma i viola stanno andando avanti con carotaggi e progett...

A Lady Radio, durante il Caffè Viola ha parlato in sindaco di Firenze Dario Nardella: "Per il momento dalla Fiorentina non ci è arrivato nulla, ma i viola stanno andando avanti con carotaggi e progettazione. Il termine del 31 dicembre 2018 non è definitivo. Se club e comune andranno avanti di pari passo, sono fiducioso sul fatto che potremmo avere lo stadio nuovo pronto nel 2023. Ho parlato con la proprietà recentemente, la loro volontà è quella di realizzare lo stadio. Il progetto viola si completa con lo stadio, le società sportive non possono andare avanti solo con i diritti tv, hanno bisogno di impianti nuovi e confortevoli”.