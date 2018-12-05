Nardella: "Accelerazione della Fiorentina sul progetto stadio. Società assente? Vi dico..."

Queste alcune parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a Italia 7: “Se devo giudicare l’attenzione sulla vicenda stadio devo dire che c’è un’accelerazione in atto da parte della dirigenza della Fi...

Queste alcune parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a Italia 7: “Se devo giudicare l’attenzione sulla vicenda stadio devo dire che c’è un’accelerazione in atto da parte della dirigenza della Fiorentina sulla progettazione. Il nuovo stadio è un sistema a doppia chiave: una chiave ce l’ha il sindaco ed un’altra ce l’ha la società di cacio. Andrea Della Valle è presente e l’ho visto molto partecipe anche nella sfortunata sconfitta contro la Juventus di sabato scorso. Non vedo una distanza della società”