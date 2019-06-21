Commisso: “Investiremo sul Franchi, dobbiamo ristrutturarlo. Ho l'obiettivo di..."
Queste alcune parole del presidente viola Rocco Commisso: “Ho gli obiettivi di investire e di vincere qualcosa. In aggiunta investiremo anche nelle infrastrutture, incluso lo stadio già esistente. Que...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 11:44
Queste alcune parole del presidente viola Rocco Commisso: “Ho gli obiettivi di investire e di vincere qualcosa. In aggiunta investiremo anche nelle infrastrutture, incluso lo stadio già esistente. Quello che manca in Italia sono le infrastrutture. Abbiamo bisogno di realizzarle o migliorarle”.
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