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Commisso: “Investiremo sul Franchi, dobbiamo ristrutturarlo. Ho l'obiettivo di..."

Queste alcune parole del presidente viola Rocco Commisso: “Ho gli obiettivi di investire e di vincere qualcosa. In aggiunta investiremo anche nelle infrastrutture, incluso lo stadio già esistente. Que...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 11:44
Commisso: “Investiremo sul Franchi, dobbiamo ristrutturarlo. Ho l'obiettivo di..." - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste alcune parole del presidente viola Rocco Commisso: “Ho gli obiettivi di investire e di vincere qualcosa. In aggiunta investiremo anche nelle infrastrutture, incluso lo stadio già esistente. Quello che manca in Italia sono le infrastrutture. Abbiamo bisogno di realizzarle o migliorarle”.

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