Intervenuto ai microfoni di Italia 7, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ha voluto commentare la manifestazione dei tifosi per lo stadio di ieri:

“Trova giusta la manifestazione dei tifosi viola. Da 15 anni si sentono presi in giro e adesso che hanno trovato un presidente che la pensa come loro, stanno facendo bene a dargli una mano. Però vedere il dg Joe Barone a parlare con il megafono non è stata una cosa bella. Nel calcio certi gesti non sono graditi e te li fanno pagare”.