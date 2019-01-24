Nardella sicuro: "Il nuovo stadio verrà fatto. Ecco quando sarà pronto..."

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a RTV 38: "Abbiamo fatto tanti passi avanti, l’ultimo piano di recupero di Castello prevede lo spostamento della Mercafir entro tre anni e credo...

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a RTV 38: "Abbiamo fatto tanti passi avanti, l’ultimo piano di recupero di Castello prevede lo spostamento della Mercafir entro tre anni e credo che entro il 2023 lo stadio si possa fare. La Fiorentina ha presentato nuova documentazione, i tecnici stanno valutando: io sono ottimista. Ho parlato più volte con i Della Valle, ho sempre avuto conferme sulla volontà di costruire il nuovo stadio. Ho apprezzato anche la disponibilità di Andrea di incontrare la tifoseria, può essere un gesto utile e positivo per distendere il clima. Potrebbe anche dare fiducia ai tifosi".