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Nardella sicuro: "Il nuovo stadio verrà fatto. Ecco quando sarà pronto..."

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a RTV 38: "Abbiamo fatto tanti passi avanti,  l’ultimo piano di recupero di Castello prevede lo spostamento della Mercafir entro tre anni e credo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 12:05
Nardella sicuro: "Il nuovo stadio verrà fatto. Ecco quando sarà pronto..." - Firenze, consiglio comunale, nella foto il Sindaco Dario Nardella 2015-01-26 © Niccolo' Cambi/Massimo Sestini
Firenze, consiglio comunale, nella foto il Sindaco Dario Nardella 2015-01-26 © Niccolo' Cambi/Massimo Sestini
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Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a RTV 38: "Abbiamo fatto tanti passi avanti,  l’ultimo piano di recupero di Castello prevede lo spostamento della Mercafir entro tre anni e credo che entro il 2023 lo stadio si possa fare. La Fiorentina ha presentato nuova documentazione, i tecnici stanno valutando: io sono ottimista. Ho parlato più volte con i Della Valle, ho sempre avuto conferme sulla volontà di costruire il nuovo stadio. Ho apprezzato anche la disponibilità di Andrea di incontrare la tifoseria, può essere un gesto utile e positivo per distendere il clima. Potrebbe anche dare fiducia ai tifosi".

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