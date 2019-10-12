La più grande problematica di un eventuale nuovo stadio a Campi Bisenzio

di Lorenzo BigiottiSi parla molto del nuovo stadio della Fiorentina che potrebbe essere costruito a Campi Bisenzio. I pro dell'area sono moltissimi, come un terreno perfetto dove si potrebbe costruire...

di Lorenzo Bigiotti

Si parla molto del nuovo stadio della Fiorentina che potrebbe essere costruito a Campi Bisenzio. I pro dell'area sono moltissimi, come un terreno perfetto dove si potrebbe costruire in maniera molto veloce. Ma non sono tutte rose e fiori. A parte l'opposizione di Nardella che non vuole spostare la casa viola dal comune di Firenze, c'è un grosso problema per potere situare la struttura in quella zona. Infatti la mancanza delle infrastrutture collegate alla zona rende problematico l'accesso. Ma non solo l'area in questione trovandosi vicina ai Gigli è già molto trafficata di normale, figuriamoci con una partita in programma la domenica. Siamo sicuri che la prossima costruzione della tramvia possa bastare?