Nuovo stadio? No, la Fiorentina studia il restyling del Franchi. Ecco come diventerà

Come riporta La Nazione, la sentenza del TAR che blocca l'aeroporto blocca anche le altre opere connesse, compreso il nuovo stadio nell'aera Mercafir. È sempre più concreta l’idea di ristrutturare lo...

Come riporta La Nazione, la sentenza del TAR che blocca l'aeroporto blocca anche le altre opere connesse, compreso il nuovo stadio nell'aera Mercafir. È sempre più concreta l’idea di ristrutturare lo stadio Franchi. Da Andrea Pessina, soprintendente all’Archeologia, alle Belle arti e al Paesaggio, arriva un’apertura importante: "Non escludo che si possano fare modifiche, anche se dovranno essere motivate". La motivazione può facilmente essere trovata nell'usura progressiva dell'opera in caso di mancata copertura. La "scusa" quindi della manutenzione potrebbe permettere di toccare il Franchi. E come verrà fatto? Verrà reso maggiormente moderno, con le curve maggiormente vicine al campo e la struttura interamente coperta e maggiormente riscaldate. Verranno anche migliorati i servizi dentro lo stadio.