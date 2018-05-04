Architetto fiorentino per il nuovo stadio in Albania: “A Firenze parlano, qui in due anni…”

Il Corriere Fiorentino questa mattina propone un’interessante intervista all’architetto fiorentino Marco Casamonti, che si sta occupando della ricostruzione dello stadio di Tirana, in Albania. “A Fire...

Il Corriere Fiorentino questa mattina propone un’interessante intervista all’architetto fiorentino Marco Casamonti, che si sta occupando della ricostruzione dello stadio di Tirana, in Albania. “A Firenze – scrive il quotidiano – siamo molto interessati al nuovo stadio e ne parliamo molto: ma qui l’hanno programmato due anni fa e adesso contiamo di completarlo in sei mesi”. Si tratta di un enorme restauro dell’Arena Kombetare, struttura da 22 mila posti che presto diventerà coperta.