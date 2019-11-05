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Nuovo stadio entro gennaio la valutazione e l'asta, Commisso vuole spendere 6 milioni al massimo

La Nazione in edicola oggi parla della cessione dei terreni della Mercafir. Il prezzo del terreno sarà stabilito dalla Commissione Valutazioni immobiliari  entro due mesi e mezzo, in modo tale da pote...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 11:30
Nuovo stadio entro gennaio la valutazione e l'asta, Commisso vuole spendere 6 milioni al massimo - Foto nuovo stadio
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La Nazione in edicola oggi parla della cessione dei terreni della Mercafir. Il prezzo del terreno sarà stabilito dalla Commissione Valutazioni immobiliari  entro due mesi e mezzo, in modo tale da poter bandire una gara pubblica a fine gennaio 2020.

Joe Barone ha rassicurato con le sue parole di ieri, mentre i gesti distensivi con Nardella potrebbero essere la riprova di un ritrovato clima sereno: sarà veramente così? Commisso è cordiale e amichevole per natura, ma non è disposto ad aspettare a lungo. Bisogna solo aspettare che la cifra salti fuori, e a quel punto Commisso, che ha fatto la sua valutazione (6 milioni), deciderà tra Firenze e i comuni limitrofi.

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