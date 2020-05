Nella giornata appena trascorsa è nata la pagina Facebook Comitato per lo Stadio Nuovo di Firenze nell’area metropolitana. Questo è il primo post apparso nella pagina del gruppo:

Lettera per Rocco Commisso e Dario Nardella

FIRENZE SI MERITA UN NUOVO STADIO. NO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL FRANCHI.

Firenze merita un nuovo stadio. Firenze e i fiorentini non vogliono la ristrutturazione del Franchi. Come indicano anche i sondaggi fatti nei giorni scorsi da alcuni siti viola il 93% dei votanti hanno manifestato la volontà di uno stadio nuovo nella città metropolitana.

Anche se il Franchi fosse abbattuto completamente e poi ricostruito ex-novo, sarebbe comunque difficile da raggiungere dalle autostrade (la maggioranza dei tifosi che si sposta in auto viene da fuori Firenze). Non ci sono parcheggi e strade adeguate. Le autostrade sono lontane.

Noi vogliamo un nuovo stadio moderno, che sia vicino alle autostrade, facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi. Deve diventare quello che fu la cupola del Duomo, un opera d’arte moderna che chiunque passi lungo l’autostrada del Sole ammiri. Per cui deve essere costruito in uno dei comuni dell’area metropolitana, Campi, Scandicci, Signa, ecc. Uno stadio facilmente raggiungibile permetterà anche di accogliere al meglio i tifosi che vengono da fuori città (e sono tanti) oltre che ad essere un punto di riferimento per attirare nuovi tifosi. Deve essere il fiore all’occhiello di Firenze moderna. E sarà visibile ai milioni di auto che passano lungo l’autostrada del sole.

Appello al Sindaco Dario Nardella

Visto che è il sindaco anche della città metropolitana, riunitevi con gli altri sindaci e evidenziate, due – tre aree adatte (vicino alle autostrade) e proponetele a Commisso. L’obiettivo deve essere: entro settembre 2020 aver individuato l’area adatta per il nuovo stadio e aver istruito l’iter per iniziare i lavori per il nuovo stadio. Lo faccia signor sindaco! Firenze ha bisogno di un nuovo stadio! Lei era l’unico che aveva nel suo programma elettorale la realizzazione dello stadio nuovo. Lo realizzi, se non alla Mercafir in qualunque altro luogo idoneo della città metropolitana.

Firenze vuole uno stadio nuovo. No alla ristrutturazione del Franchi.

Questo è il link per accedere al comitato

https://www.facebook.com/groups/2413382518953088/