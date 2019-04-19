Stadio, conti in rosso previsti. Il punto della strategia sullo stadio e sulla rosa

Su Stadio si pone l’accento su alcuni dei passaggi più importanti del bilancio ACF 2018 reso noto nella serata di ieri. Innanzitutto le cifre, con l’esercizio che segna meno 15.798.441 euro Capitolo n...

Su Stadio si pone l’accento su alcuni dei passaggi più importanti del bilancio ACF 2018 reso noto nella serata di ieri. Innanzitutto le cifre, con l’esercizio che segna meno 15.798.441 euro Capitolo nuovo stadio: non avendo ancora certezze sullo spostamento della Mercafir, la Fiorentina comunica di essersi limitata a portare avanti le attività propedeutiche alla definizione del progetto esecutivo (che ricordiamo andrà presentato entro il mese di maggio). Infine, le strategie della prima squadra: i giocatori più forti sono stati trattenuti nonostante notevoli offerte economiche e sono stati inseriti nuovi profili. La rosa verrà completata con giocatori d’esperienza, mix questo che consentirà al club di puntare ad obiettivi importanti nel medio termine e lungo termine