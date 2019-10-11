Campi Bisenzio vuole strappare il nuovo stadio. L'opera sarebbe pronta in soli tre anni

Il Corriere Fiorentino torna a parlare del possibile nuovo stadio a Campi. La Fiorentina ha un preliminare d’acquisto con la Centronord che scade agli inizi di novembre. La trattativa era partita per...

Il Corriere Fiorentino torna a parlare del possibile nuovo stadio a Campi. La Fiorentina ha un preliminare d’acquisto con la Centronord che scade agli inizi di novembre. La trattativa era partita per farci il centro sportivo, non lo stadio, ma sempre di area sportiva si tratta: per questo il Comune di Campi Bisenzio ha previsto un “attrezzatura metropolitana” per lo sport in quelli che sono campi agricoli. Questa procedura, già avviata, agevola, semplifica. E potrebbe cambiare il destino di Campi e delle zone limitrofe.

Nell'articolo troviamo anche alcune dichiarazioni del sindaco Fossi: "I miei uffici dicono che in 310 giorni si può finire la procedura burocratica, Vas e Via comprese e dare i permessi a costruire. Per uno stadio ci vogliono due anni di cantieri. Le opere collegate? E’ ovvio che c’è da ripensare molto, ma si può fare: noi siamo pronti. La nostra è un’opera realistica".