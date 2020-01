All’agenzia americana Bloomber ha parlato Rocco Commisso: “Ho deciso di fare lo stadio a Firenze. Però per farlo ci devono essere tre condizioni. 1) Qualunque sia la soluzione finale dobbiamo agire in tempi bravi. 2) Il costo dei terreni deve essere ragionevole. Non pensare che io sia uno zio d’America venuto qui per trarne vantaggio. 3) deve essere di mia proprietà”