Commisso: "Voglio giocare nel nuovo stadio entro settembre 2023, a Chiesa ho detto..."

Queste alcune dichiarazioni rilasciati da Commisso dopo l'incontro col sindaco Nardella: "Avevamo iniziato a parlare della zona di Campo di Marte, ora ci stiamo concentrando sulla Mercafir. Mi è stato...

Queste alcune dichiarazioni rilasciati da Commisso dopo l'incontro col sindaco Nardella: "Avevamo iniziato a parlare della zona di Campo di Marte, ora ci stiamo concentrando sulla Mercafir. Mi è stato assicurato che i miei tre punti saranno rispettati. Voglio che la Fiorentina giochi la sua prima partita nel nuovo stadio a settembre 2023, cioè tra 4 anni all'inizio della stagione 23-24. Poi che i costi siano giusti e che ci sia total control sull’area. Ho chiamato Chiesa per fargli gli auguri, gli ho detto che lui ha solo 22 anni ed io sono sposato da 44 anni, ride (ndr) ".