Nuovo stadio a Campi, ipotesi molto concreta. In settimana sopralluogo di Barone

Secondo La Repubblica, per la questione stadio Commisso non ha ancora preso una decisione netta e definitiva. Tuttavia, visti i problemi nel restaurare il Franchi e costruire a Firenze, sta prendendo...

A cura di Redazione Labaroviola 24 settembre 2019 11:15

Foto nuovo stadio

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