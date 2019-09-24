Nuovo stadio a Campi, ipotesi molto concreta. In settimana sopralluogo di Barone
Secondo La Repubblica, per la questione stadio Commisso non ha ancora preso una decisione netta e definitiva. Tuttavia, visti i problemi nel restaurare il Franchi e costruire a Firenze, sta prendendo...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 11:15
Secondo La Repubblica, per la questione stadio Commisso non ha ancora preso una decisione netta e definitiva. Tuttavia, visti i problemi nel restaurare il Franchi e costruire a Firenze, sta prendendo sempre maggiormente forma l'idea che porterebbe a realizzare un nuovo impianto a Campi Bisenzio. Il braccio destro Joe Barone farà un sopralluogo già in settimana sui terreni candidati. Nardella però è contrario a questa ipotesi e rilancia: alla Mercafir bastano quattro anni e mezzo per costruire il nuovo stadio.