Notizie Stadio Campi Fiorentina

Barone: "Per colpa della Mercafir ci hanno fatto perdere un anno. I tifosi non vanno presi in giro"
16 giugno 2020 17:04
Pieraccioni scherza sullo stadio a Campi: "Più probabile che Ceccherini vada a catechismo.."
29 maggio 2020 20:56
Esclusiva Matteini: "Iachini pratica la teoria del punticino. Stadio? Commisso venga a patti.."
15 marzo 2020 16:16
Sindaco Campi: "Stadio basta provincialismi, deve essere una libera scelta di Commissso"
24 settembre 2019 11:22
Nuovo stadio a Campi, ipotesi molto concreta. In settimana sopralluogo di Barone
24 settembre 2019 11:15
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