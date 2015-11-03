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Notizie Stadio Campi Fiorentina

Barone: "Per colpa della Mercafir ci hanno fatto perdere un anno. I tifosi non vanno presi in giro"

16 giugno 2020 17:04

Pieraccioni scherza sullo stadio a Campi: "Più probabile che Ceccherini vada a catechismo.."

29 maggio 2020 20:56

Esclusiva Matteini: "Iachini pratica la teoria del punticino. Stadio? Commisso venga a patti.."

15 marzo 2020 16:16

Sindaco Campi: "Stadio basta provincialismi, deve essere una libera scelta di Commissso"

24 settembre 2019 11:22

Nuovo stadio a Campi, ipotesi molto concreta. In settimana sopralluogo di Barone

24 settembre 2019 11:15

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