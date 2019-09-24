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Sindaco Campi: "Stadio basta provincialismi, deve essere una libera scelta di Commissso"

Anche il sindaco di Campi, Emiliano Fossi ha parlato su Repubblica: "La discussione di questi giorni sul nuovo stadio della Fiorentina mi sembra un’occasione utile per riprendere il filo di una rifles...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 11:22
Sindaco Campi: "Stadio basta provincialismi, deve essere una libera scelta di Commissso" -
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Anche il sindaco di Campi, Emiliano Fossi ha parlato su Repubblica: "La discussione di questi giorni sul nuovo stadio della Fiorentina mi sembra un’occasione utile per riprendere il filo di una riflessione utile a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Città Metropolitana. Sullo stadio deciderà Commisso, in libertà, perché si tratta di una libera scelta. Sarebbe però il caso  di sembrare tutti un poco meno provinciali"

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