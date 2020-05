A Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni: “Stadio? Parte commerciale e alberghiera non vanno dimenticate. Prima Nardella ha cavalcato l’area Mercafir, ora il restyling del Franchi che è la corsa del cavallo morto. Credo che a Campo di Marte non possa essere fatto nulla a livello commerciale. Belotti? E’ una fake news, il Torino non lo vende. Alla Fiorentina non farebbe bene, ma di più. Lo prenderei subito, peccato che non arriverà. Chiesa per Belotti? Sacrificio che non farei, la Fiorentina non ci guadagnerebbe, anche se, ovviamente, non segna quanto Belotti. Se dai via Chiesa a 60-70 milioni, la Fiorentina deve comprare quattro giocatori forti”.