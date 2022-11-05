Nardella: "Sullo stadio abbiamo avanti spediti. Ancora nessun incontro con Fiorentina e sovrintendente"

Le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine della presentazione del nuovo sovrintendente

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dell'insediamento del nuovo sovrintendente. Queste le sue parole a margine dell'evento: "Ho sentito parlare solo bene della soprintendente, non vedo l’ora di poterla incontrare. Non ho ancora una data dell’incontro, ma sarò felicissimo di poterla incontrare il prima possibile. Stadio? Non ci sono stati colloqui con la Fiorentina. Abbiamo un’assemblea cittadina a breve nel Quartiere 2 sullo Stadio e riqualificazione di Campo di Marte. Stiamo andando avanti spediti anche perché il PNRR prevede delle date precise che dobbiamo rispettare".

FERRARA PARLA DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/ferrara-se-italiano-lasciasse-la-fiorentina-arriverebbe-uno-come-iachini-il-mister-e-molto-furbo/191347/