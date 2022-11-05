Ferrara: "Se Italiano lasciasse la Fiorentina arriverebbe uno come Iachini. Il mister è molto furbo"

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha parlato di Italiano e degli argomenti caldi in casa Fiorentina

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato anche di Italiano il giornalista Benedetto Ferrara. Queste le sue parole: "Italiano? E’ un professionista molto furbo e lo dico in tono positivo, vuol dire che sa giocarsi le sue carte. Lui ha messo la Fiorentina spalle al muro prendendo Ramadani, colui che flirtava con Corvino. Se consideriamo che Barone e Corvino si lasciarono con aspre discussioni e ora Barone flirta a sua volta con Ramadani, ci sono intrecci affaristici non da poco. Italiano vuole giocarsi la sua carriera, ha mostrato i suoi limiti però se si critica Italiano non è che poi viene Klopp, arriva Iachini. E’ stato molto aziendalista, non si è mai lamentato della cessione di Vlahovic o della versione del litigio fake con Torreira e si è preso un bel contratto".

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