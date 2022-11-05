Boom di ricerche su google a Napoli per la parola "Lombalgia" dopo l'infortunio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia infortunato e tutta Napoli e la Campania si sono interrogati sul suo infortunio cercandolo su Google

Tegola in casa Napoli con l'infortunio di Kvaratskhelia che si è dovuto fermare per una lombalgia acuta, un infortunio che escluderà l'esterno georgiano per la gara contro l'Atalanta. Il giocatore azzurro è la grande star di questo inizio di stagione non solo a Napoli ma per tutta la serie A che lo sta ammirando. Il popolo partenopeo è tornato a sognare grazie alle sue giocate e ieri, con il suo infortunio ha fatto preoccupare tutti e la parola "Lombalgia" è stata la più ricercata su Google in Campania. A testimonianza che lo stop di Kvaratskhelia ha fatto preoccupare tutti i tifosi che probabilmente non erano a conoscenza della materia medica in questione.

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