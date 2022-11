Cassano esalta la Fiorentina: “Con il Vieri di 20 anni fa rischierebbe di vincere lo scudetto. Italiano top”

Nel corso della Bobo Tv, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Se la Fiorentina avesse uno come Vieri rischierebbe di vincere lo scudetto. La Fiorentina al contrario della Juventus gioca a calcio. Da dopo la partita persa contro l’Inter qualcosina si inizia a vedere, gli attaccanti iniziano a far gol, con Vlahovic volevo vederla, con lui rischiava di arrivare anche quarti. Italiano gioca a calcio senza scuse e senza alibi, lo scorso anno quando gli hanno venduto Vlahovic che aveva 17 gol in 4 mesi, non ha trovato scuse ed ha fatto con quello che aveva continuando a fare calcio ugualmente, poteva lamentarsi e dire che con Vlahovic sarebbe potuto arrivare quarto in classifica invece è un allenatore che si prende responsabilità, mi piace ascoltare uno come lui, idem Spalletti e Pioli. Altro che Allegri che trova sempre e solo scuse”

LE PAROLE DI CABRAL